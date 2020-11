Suman 80 mdp de aportaciones voluntarias de aguinaldos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a la fecha se han reunido aproximadamente 80 millones de pesos por concepto de aportaciones voluntarias de aguinaldo de trabajadores al Servicio del Estado, los cuales serán canalizados para enfrentar la pandemia por Covid-19.

Explicó que todos los trabajadores al servicio del Estado, independiente de su rango, recibirán de manera íntegra dicha prestación y decidirán por "convicción y voluntad" si quieren hacer una aportación; tal depósito lo podrán hacer a través de una cuenta bancaria.

Reiteró que la aportación es voluntaria y sólo es para los altos mandos, los trabajadores sindicalizados o de base podrán decidir lo contrario.

"En el caso de los aguinaldos, que no aplica para todos. Los trabajadores de base, sindicalizados, ellos reciben completo su aguinaldo o no tienen ninguna necesidad, no hay una exhortación a ellos para que aporten voluntariamente, no, es nada más a los altos funcionarios y es voluntario", respondió a Imagen del Golfo.

Enfatizó que no se revisará quién la hace o quién no "lo que da la izquierda no tiene por qué saberlo la derecha".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, recordó que, dado las necesidades que enfrenta el sector salud por el tema de la pandemia por Covid- 19, decidió donar voluntariamente al 100 por ciento su aguinaldo para entregarlo a la Secretaria de Salud y sea utilizado en la compra de equipo e insumos médicos. Anunció que en breve se presentará un informe de cómo se utilizaron dichos recursos.

Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, aseguró que desde ayer comenzó el pago de la primera parte del aguinaldo, a través de transferencias, por lo que se está en tiempo y forma con el compromiso de que pueda ser utilizado por los trabajadores al Servicio del Estado durante la temporada de El Buen Fin.

El pasado 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto con el que se establecen las disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y en donde se especifica un recorte de 20 a 40 días de salario del monto total para el personal de nivel de enlace y de mando de las Dependencias y Entidades de la Administración Federal Pública.