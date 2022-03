sugiere_amlo_a_medios_inscribir_a_reporteros_al_seguro_social

A pregunta expresa, el titular del Ejecutivo federal, dijo que el Gobierno Federal pretende crear un fondo para ofrecer seguridad social a aquellos que no cuenten con ella.

Apuntó que los recursos que serán destinados para este efecto están dentro del presupuesto para el pago de publicidad oficial.

"Estamos viendo esto último en el Seguro Social, estamos viendo la forma de poder garantizar el seguro social a periodistas, destinando una parte del presupuesto de publicidad, ya no es mucho, no es como antes, pero se puede pagar una especie de prima, de cuota para la seguridad social de periodistas que no cuentan con la seguridad social.

Indicó que el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, tiene como encomienda crear este fondo de protección a periodistas.

"Jesús tiene esa encomienda y pronto lo vamos a dar a conocer, vamos a dar una parte de la partida del presupuesto", comentó.

