Son 23 los casos de Ómicron detectados en México

"Tenemos 23 muestras de Ómicron, tres muestras han sido analizada a detalle. De estos casos el 70% no tenía vacuna. Estos casos positivos están en cuatro entidades. En Sinaloa hay un caso de estudio", explicó.

En cuanto a la sintomatología, el epidemiólogo dijo pero los 23 pacientes presentaron síntomas leves por lo que no requirieron ser hospitalizados, salvo uno que lo hizo de forma preventiva y voluntaria para evitar más contagios.

Noticia Relacionada Jóvenes de 15 a 17 años reciben la vacuna contra en Covid-19 en Moloacán

"Hasta el momento de estas 23 personas que han tenido la variante Ómicron tienen síntomas leves, ninguno ha sido hospitalizado por razón de salud, el único fue el caso inicial que se hospitalizó de manera voluntaria para evitar contagios, no contagió a ninguno de sus contactos cercanos, la persona ya no tiene ningún síntoma ni es contagioso y 70 por ciento de quienes han sido identificados de este conjunto de 23 secuencias genéticas no habían sido vacunados, la epidemia Covid en México y en muchos otros países con altas coberturas de vacunación es una epidemia de personas no vacunadas".

López-Gatell insistió en que la variante Ómicron a pesar de ser más transmisible que Delta, el impacto en el estado de salud de los pacientes es menos agresivo.

"Hasta el momento parece ser una variante que tiene menor proporción a causar enfermedad grave comparado con Delta o con las otras variantes, sin embargo ciertamente ha habido algunos casos graves y algunos pocos fallecimientos asociados con Ómicron, sobre si la variante Ómicron es capaz de infectar a personas ya vacunadas o que ya tuvimos Covid, eso hablaría de la posibilidad que la variante Ómicron escape a la respuesta inmune, lo mismo, la información todavía es muy, muy incompleta".

Apuntó que todas las dependencias de salud tanto públicas como privadas están obligadas a notificar de manera inmediata los casos de Covid, en cualquiera de sus variantes a la autoridad sanitaria, de no hacerlo estarían cometiendo una falta grave.

De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Salud, 3 de los 23 casos el origen de la enfermedad fue importado, en tanto, que en el resto su origen sigue en estudios.

Además, en el reporte oficial se detalla que 16 casos se ubican en la Ciudad de México, de los cuales 10 son hombres y 6 son mujeres y el 56 por ciento de ellos no se había aplicado el biológico anticovid.

En el caso del Estado de México, se tienen seis muestras, donde cuatro son hombres y dos mujeres, todos los pacientes no se habían inoculado.

En Tamaulipas, el caso positivo registrado es el de una mujer de 48 años de edad, mientras que en Sinaloa se tiene una muestra en espera de secuenciación.

Ebrard asistirá a reunión virtual convocada por EU sobre variante ómicron

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, dio a conocer que este martes participará en una reunión virtual, convocada por el gobierno de Estados Unidos, para intercambiar opiniones en torno a la variante Ómicron.

Indicó que en dicho encuentro, programado para las 09:30 horas, estará el secretario de Estado, Antony Blinken.