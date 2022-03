Solo se aplicarán sanciones a Rusia si son multilaterales aplicadas por ONU: Ebrard

En la conferencia de prensa, desde Palacio Nacional, explicó que México nunca ha aplicado sanciones unilaterales contra otro país y la invasión de Rusia a Ucrania no será la excepción.

"Estaríamos obligados si el consejo de la ONU aplica sanciones multilaterales, quiere decir que sería un acuerdo de todos los países".

El canciller aclaró que históricamente México siempre ha estado en contra del derecho de veto de algunos países.

"Siempre hemos estado en contra del derecho de veto de algunos países, las resoluciones se han enfrentado a un veto por parte de Rusia, en este caso. Desde 1945, hemos pensado que no debería existir y ahora se ve por qué entonces México no participará en ninguna sanción que no indique la ONU".

Sin embargo, reiteró que México condena enérgicamente la invasión de Rusia a Ucrania.

