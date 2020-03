Por Covid-19 en prisión, García Luna solicita fianza de 2 mdd para ser liberado

El exsecretario de Seguridad Nacional en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna pidió una nueva fianza de más de 2 millones de dólares para salir de prisión, pues alega que tiene miedo de contagiarse de coronavirus.

Según el periodista Keegan Hamilton, García Luna argumenta que debe de salir de la cárcel ubicada en Brooklyn, Nueva York por la rápida propagación del Covid-19.

La defensa del ex funcionario señaló que la prisión que alberga mil 700 prisioneros, y no cuenta con suficientes médicos para poder contrarrestar el contagio del virus.

Añadió que ya hay un recluso que dio positivo a la prueba del virus.

También indicó que los 2 millones de dólares los pagaría con una casa que posee de 1.2 millones de dólares y cuatro propiedades, dando un valor total a 2.2 millones de dólares.

#BREAKING @vicenews: Genaro Garcia-Luna, Mexico's former law enforcement official charged with taking massive bribes from the Sinaloa cartel, has asked for $2 million bond. Says he should be released from federal jail in Brooklyn because of coronavirus...https://t.co/DKyYfahdMO pic.twitter.com/oC4kgRHJHR