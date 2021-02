Solicita AMLO a la ONU reunión urgente para tratar acaparamiento de vacunas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) a llamar a una reunión urgente para abordar el tema del acaparamiento de vacunas, sobre todo, en los países en donde se está dando la producción del antídoto, ya que faltan muchos países que no tienen acceso para combatir al Covid-19.

"Es algo que debe ver la ONU. Tiene que llamar a una reunión urgente para que no haya acaparamiento de vacunas porque faltan muchos países que no tienen acceso, no tienen la posibilidad", subrayó.

Información completa más adelante