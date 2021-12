Sin aumento, casos de Ómicron en México

"Ya se ha registrado en México, no mucho. No son muchos los casos. Lo que tenemos como información es de que no han aumentado los contagios y, lo más importante, no se han registrado los fallecimientos", indicó.

Indicó que esto no significa que "que pueda darse una situación especial pero, toco madera, hasta ahora no hemos tenido problema".

Noticia Relacionada Coatzacoalcos logra estar en semáforo verde ante pocos casos de Covid

Al mostrar unas gráficas, el titular del Ejecutivo dijo en cuanto a la ocupación hospitalaria, hay una baja: en camas generales hay un 13 por ciento, mientas que en terapia intensiva con ventilador, es de 11 por ciento", contrario a lo que sucedía en diciembre del año pasado.

"Seguimos bajando, no quiero yo meterme mucho en esto, porque mañana van a informar los especialistas, pero no hay, miren. Nada más para que la gente lo sepa, de manera muy general, no hay aumento y la ocupación en camas generales está muy baja afortunadamente, 13 por ciento, y en camas de terapia intensiva con ventilador 11 por ciento".

Comentó que "hace un año, que ya ni me quiero acordar, porque ahora fui a Palenque, estuve allá el 24 en la noche, el año pasado no fui, porque estaba la situación tremenda ¿sí?, muy lamentable, muy triste, pero el año pasado sólo aquí en la ciudad llegamos a traer 95 por ciento de ocupación. O sea, gracias al Creador, a la ciencia, a la vacuna, es distinto".

A pesar del avance en la vacunación, el jefe del Ejecutivo pidió a la población seguir los protocolos de higiene y aseguró que en el momento de que haya algún cambio en la evolución de la pandemia, lo darán a conocer.

"De todas maneras, hay que cuidarnos. Cualquier cosa que nosotros notemos extraña, que pueda afectar, lo informamos, nunca hemos ocultado nada. Nunca".

Antes de dar por concluida La Mañanera, López Obrador dijo que estará en comunicación con su homólogo Joe Biden para analizar el plan conjunto para aplicar la vacuna de refuerzo en la frontera norte.

"Y acerca de lo que me preguntas sobre el plan del presidente Biden, vamos a seguir en comunicación, ya vamos a tener comunicación con el presidente. Es muy buena la relación y esperemos que también allá no padezcan de contagios".

Dijo que aunque se han registrado más contagios en Estados Unidos, tampoco es una situación que se les haya salido de control, por lo que esperó que pronto puedan contener el aumento de casos por Covid-19.

"Sí hay más contagios, pero no fuera de control, esperamos que pronto salgan de eso, como buenos vecinos, y les deseamos que ellos puedan salir adelante, como buenos vecinos, además que nos han ayudado mucho, nos han mandado vacunas; y lo mismo deseamos para otros países".