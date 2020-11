Simpatizantes cantan 'Las Mañanitas' a AMLO afuera de Palacio Nacional

Simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañados por la banda "Santa Rosa", se encuentran afuera de Palacio Nacional para cantarle "Las Mañanitas" al mandatario este viernes que cumple 67 años.

Desde las 07:00 de la mañana, mujeres del grupo autodenominado "Las Adelitas de López Obrador", llegaron a la calle de Moneda, donde se localiza uno de los accesos a Palacio Nacional para festejar al titular del Ejecutivo federal.

Ayer jueves, un día antes de cumplir 67 años de edad, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció "al creador, a la naturaleza y a la suerte, que también cuenta" porque está bien.

Antes de terminar su conferencia mañanera, el Presidente informó que se enteró que existía la posibilidad de que le llevaran serenata ayer jueves por la noche por su cumpleaños, pero refirió que "no hace falta" pues hay que cuidarse ante la pandemia por coronavirus.

"Mañana voy a cumplir años, voy a cumplir 67 años. Estoy bien, gracias al creador, a la naturaleza y a la suerte, que también cuenta", expresó.

López Obrador mandó un abrazo. "Hay amor sincero y eterno, es un amor recíproco, así como me quieren a mí, muchos, los quiero yo y un poquito más todavía", señaló.

"Amor con amor se paga. Ya qué más amor me van a dar si me están apoyando, me están respaldando, estamos juntos llevando a cabo una transformación que es un ideal que estamos convirtiendo en realidad. Qué mejor regalo que ese", agregó y pidió "por telepatía" mandar muchos abrazos y felicitaciones.

López Obrador informó que pasará este viernes con su familia e hijos.