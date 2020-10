Si x México, nuevo movimiento contra gobierno de AMLO

El Presidente Andrés Manuel López dijo que ya se gesta un nuevo movimiento en contra de su gobierno, un FRENAAA II, denominado "Sí x México", organizado por el activista Claudio X. González y el empresario Gustavo de Hoyos.

"El gobierno es no al diálogo, no a las libertades, no al rescate de nuestra economía, no a la seguridad, no a la legalidad, no a las víctimas, no a la salud, no a la educación, no a las mujeres, no a los tapabocas, no a ti, a tu futuro, a tus sueños, a tu crecimiento", reza parte del documento que emitió este movimiento y que está circulando en redes sociales.

En tono de broma, el Mandatario dijo que le da ternura su sinceridad, señaló que "no es la BOA", sino es el movimiento del "sí".

Aseguró que los integrantes de estos movimientos antilópezobradoristas "vienen por los billuyos, y aquí es el no hay, no hay, no hay, no hay", haciendo referencia al personaje del "No hay" caracterizado por el conocido y recién fallecido comediante, Héctor Suárez.

El inquilino de Palacio Nacional dijo que, a diferencia de los de FRENAAA, quienes buscan la confrontación, los de Sí x México son propositivos, o al menos eso manifiestan en su documento.

López Obrador dejó entrever que los motivos que respaldan este tipo de manifestaciones en contra de su administración son de tipo político-electoral, ya que Gustavo Hoyos, presidente de Coparmex, está buscando la gubernatura bajo la bandera del PAN "y "Claudio a algo debe estar aspirando".

"Ellos mismos lo dicen aquí, entonces andan buscando aglutinar y dicen que el líder del FRENAAA nos les ayuda en eso, entonces tiene que ser una oposición moderna, propositiva y que ellos son los que van a jugar ese rol", indicó casi al término de su conferencia matutina.

De manera serena, el Presidente dijo que el planteamiento de los "intelectuales orgánicos": unirse todos en contra de su gobierno, de cara a los próximos procesos electorales, es natural, por lo que garantizó su derecho y sus libertades de manifestación.