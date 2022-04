Si hay litigios, haríamos lo propio; AMLO responde a Ken Salazar

En conferencia matutina, el mandatario federal dijo que es entendible que el embajador hable de que puede haber acciones de tipo jurídico, porque tiene encima muchas presiones de parte de empresas estadounidenses, pues aportan dinero a los congresistas.

"Llevamos buena relación con Ken Salazar y entiendo, hay presiones, ellos mismos, con todo respeto, en Estados Unidos existe la costumbre de que los diputados, los senadores los políticos reciben dinero de las corporaciones empresariales yo no voy a calificar si eso está bien o mal, pero así es.

"Entonces, un diputado, legislador, un funcionario en Estados Unidos tiene que alinearse, si hay una empresa que se siente afectada acude al Departamento de Estado", dijo.

"¿Enviaría un equipo de abogados, presidente?", se le cuestionó.

"No hace falta, no hay ninguna violación a ningún tratado (...) y nosotros somos muy respetuosos de la libertad de expresión aún en exceso, preferimos eso".

En este tenor, el tabasqueño recriminó que emitan mensajes en lo que se revele que podrían acusar a México ante organismos internacionales, ya que destacó que él no hace lo mismo con los pendientes de su homólogo, Joe Biden, como la regularización de los migrantes.

"Yo no voy a ir a decirle al presidente Biden que por qué no cumple su compromiso de regularizar a los paisanos migrantes, eso no lo voy a hacer... sí él ya lo propuso y no lo ha cumplido pero no voy a estar yo acudiendo a organismos internacionales, a paneles internacionales y vamos a seguir siendo respetuosos.

Al recordar que será la próxima semana cuando la Reforma Eléctrica sea discutida y votada en la Cámara de Diputados, les mandó dio un consejo a los legisladores:

"Es un consejo, desde luego si se asumen como representantes del pueblo, si no han internalizado que son representantes del pueblo o no les importa, pues contra el cinismo y el cretinismo no hay nada que hacer, no hay nada que hacer frente a la hipocresía, pero no está de más", afirmó.

A nadie se le debe negar un consejo, si deciden no votar por la reforma constitucional, que sepan que nosotros con la resolución de ayer tenemos la protección básica que nos importaba", puntualizó.

Luego de que la tarde de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, el embajador estadounidense Ken Salazar dijo respetar la soberanía de México, pero esta decisión "probablemente abrirá la puerta a litigios" causando incertidumbre.

En su cuenta oficial de Twitter, el embajador escribió:

"El gobierno de Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos. Es en este tenor de cooperación y respeto que nos preocupa que la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios".

