´Si entro, no me dejarán salir´: Anaya; FGR lo habría citado a declarar

El ex candidato presidencial Ricardo Anaya reveló que a menos de 24 horas de que diera a conocer un video donde denuncia una presunta persecución política en su contra, llegó a su domicilio un citatorio para que comparezca ante un juez en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

En un video en redes sociales, también compartido por el Partido Acción Nacional, Anaya Cortes dijo que los delitos por los cuales lo acusan sumarían "30 años de cárcel".

Ante el exhorto del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se presente a declarar, el ex panista dijo que no le cree al mandatario; "sé perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, no me van a dejar salir; cómo voy a creer en un juicio justo cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de (Emilio) Lozoya para poder acusarme.

"A ver, este proceso se inició porque López Obrador así lo ordenó, y una vez que estás en prisión pierdes tus derechos políticos".

Ricardo Anaya apuesta entonces por el exilio "para seguir luchando" y como la única alternativa que tiene; "el exilio es la única alternativa para poder seguir luchando; dejarte encarcelar por un autócrata muchas veces significa perder la batalla (...) yo no me escondo ni huyo, doy la cara, y me exilio con mucho dolor de mi país para poder seguir luchando", advirtió.

López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan "solo" suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope. pic.twitter.com/VoIVueuQNE — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 23, 2021

