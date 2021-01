Si elementos cometieron errores, deben responder.- Sedena

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, afirmó que los errores de los militares no dañan el prestigio del Ejército, o las Fuerzas Armadas, y aseguró que si cometen errores deben responder ante la justicia.

En la conferencia mañanera, expresó que en los casos que se han visto involucrados integrantes de la Sedena, como el caso Ayotzinapa o la detención del general Salvador Cienfuegos, cada uno tendrá que responder de forma particular, pues la institución es sumamente fuerte con sus más de 107 años de existencia.

"Si alguno de nuestros elementos en el transcurso del cumplimiento de sus misiones, en el desarrollo de diferentes actividades, comete errores, tendrá que responder ante esos errores de forma particular. No dañan la imagen de una institución que ha sido representativa del Estado mexicano", destacó.

El general dijo que la Sedena ha colaborado y está dispuesta a seguirlo haciendo con las autoridades para resolver cualquier acusación.

Además, dijo que en ningún momento se ha tratado de ocultar información, sino por el contrario, se han otorgado facilidades para que las autoridades civiles lleven a cabo las investigaciones que correspondan.

"Ante todos los señalamientos que ha habido, no sólo de este tipo, a través de toda su historia siempre ha colaborado con las autoridades. No se trata de ocultar, nosotros no investigamos ese tipo de delitos, nuestra jurisdicción no abarca eso. Nosotros proporcionamos las facilidades para que desarrollen su trabajo, siempre ha sido así, siempre lo hemos hecho", puntualizó.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el Ejército y la Marina son las instituciones en que más confían los mexicanos con alrededor del 90 por ciento de aprobación según encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

"Las instituciones más respetadas, aprobadas por el pueblo de México, no sé cómo sea en otros países, pero en nuestro país las dos instituciones con más aprobación, no solo en el ámbito gubernamental sino en general, (...) las dos instituciones más reconocidos por el pueblo son la Marina y la Secretaría de Defensa", expresó.