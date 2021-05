Sheinbaum, 'incorruptible'; desplome del Metro no quedará impune: AMLO

Dijo desconocer el motivo por el cual el gobierno capitalino seleccionó a DVN, empresa noruega, para realizar el peritaje para determinar las causas del desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro a principios de mayo, que dejó un saldo de 26 personas fallecidas, cuya especialidad no es en estructuras, sino en el ramo energético.

"No conozco las características de la empresa, pero creo la jefa de Gobierno sabe de estas cosas, es profesional y escogió lo mejor seguramente", respondió a Imagen del Golfo.

López Obrador aseguró que en breve se tendrá el dictamen que determinará si el origen de esta "catástrofe" fue por un mal trabajo de la constructora, por falta de mantenimiento o por los hundimientos de la zona de Tláhuac.

"Se va a saber quiénes son los responsables y no va a haber impunidad para nadie. A diferencia de antes, y eso es lo bueno de la democracia, nosotros estamos aquí por voluntad del pueblo, no estamos aquí por la decisión de grupos de intereses creados, no nos pusieron aquí los potentados, los que se sentían dueños de México, nos puso aquí el pueblo y es nuestro amo el pueblo, los ciudadanos. Entonces, no podemos fallarle al pueblo, aunque se enojen los fifís. Ya se van a ir serenando poco a poco", apuntó.

El titular del Ejecutivo recalcó que Claudia Sheinbaum ha estado atendiendo de manera personal a las víctimas de este accidente en la llamada Línea Dorada.

