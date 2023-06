SFP presenta informe sobre caso Segalmex

En el salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo, presentó el informe sobre las observaciones en Segalmex.

Informó que en la revisión de las cuentas públicas es necesario hacer aclaraciones.

Primero sostuvo que la cifra de 15 mil millones de presuntas irregularidades, no es precisa.

Detalló que en agosto de 2022 los actos de fiscalización, dieron lugar a observación por 9 mil 500 millones de pesos: 6 mil señalados por la SFP y el resto por la ASF.

Son montos que se deben aclarar, y esas observaciones no pueden ser consideradas daños patrimoniales.

"Las observaciones son conclusiones preliminares de lo que los auditores tuvieron a la vista, y requieren mayor evidencia para solventarlas, para dejar en firme una presunta responsabilidad".

Roberto Salcedo, abundó que los datos, provienen de las auditorias de 2019 y 2020, y se encuentran en proceso de análisis.

Dijo que las evidencias adicionales se analizan caso por caso, para determinar si no fueron puestas a disposición la documentación, o si se trata de posibles actos delictivos.

El titular de la Secretaría de la Función Pública, aclaró que la nueva documentación está bajo análisis, y se han recibido otras más.

Se espera que con esta documentación, el monto señalado pueda reducirse, y manifestó que todo lo que no se aclare será investigado, para determinar si se trataron de faltas administrativas graves.

Explicó que en total se tienen 37 expedientes en la SFP, y los montos observados no pueden ser considerados como daños patrimoniales hasta el dictamen de la autoridad.

En 2021, se emitieron observaciones cuyo monto no puede ser sumado, pues el proceso aún no concluye al no haberse agotado los procedimientos para que se puedan solventar las observaciones.

A mediados de octubre de este año finaliza el periodo en el cual se pueden solventar las observaciones de los montos señalados de 2021.

Roberto Salcedo dijo que a la fecha se han entregado más de un millón de documentos para atender las observaciones, los cuales están bajo análisis, y pueden consultarse en la página de transparencia de Segalmex.

/ct