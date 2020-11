SFP impone multa millonaria a exfuncionaria del sexenio de EPN

La ex secretaria de la Secretaría de Cultura en la administración de Enrique Peña Nieto, María Cristina García Ceda, y dos funcionarios de su gestión, fueron sancionados y multados con 10 años de inhabilitación, además de multas que ascienden a los 20 millones de pesos.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó y multó a los exfuncionarios por provocar un daño al erario, luego de que otorgaran recursos de manera irregular de 59 millones de pesos para el proyecto ´Museo de Museos´, que jamás se concretó.

Cabe señalar que el ex oficial mayor, Francisco Cornejo; y María Eugenia Araizaga, ex directora general de administración, de la ya citada dependencia, también fueron encontrados responsables por este daño.

A través de un comunicado, la Función Pública dio a conocer que el Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Cultura determinó que los exfuncionarios sancionados incumplieron con sus responsabilidades al autorizar donativos a una asociación civil para la realización de dicho proyecto, en el Antiguo Palacio del Marqués del Apartado, sin tener la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Esto, debido a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y la Ley General de Bienes Nacionales.

´La entrega de estos donativos, uno por 50 millones de pesos, en marzo de 2017, y otro por 9 millones 313 mil 461 pesos, en julio de 2018, sin considerar las normas aplicables, causó un daño al erario debido a que no se concretó la realización del museo como resultado de un deficiente ejercicio de funciones de los responsables´, se leyó en el comunicado.

Ante esta situación, el OIC decidió sancionar con una inhabilitación de 10 años y una multa de 19 millones 771 mil 154 pesos mexicanos al ex titular, el ex Oficial Mayor y la ex Directora General de Administración.