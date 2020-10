Será López Obrador el único vocero en caso Cienfuegos

Por la delicadeza del tema y para evitar manipulación en la información en el caso del exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) Salvador Cienfuegos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se autonombró como único vocero.

"No le estoy dando la palabra a Marcelo, que podría explicarlo con más precisión, porque este caso nos interesa tanto por su delicadeza, que yo quiero ser el vocero para que no hablemos todos y se evite una manipulación de la información, como lo que vimos del periódico Reforma el sábado".

En tono de broma, el Presidente dijo que se disculparía, porque estará dando declaraciones en torno al tema y será "como tomarse un tafil, me van a estar escuchando a mí, que hablo despacito y no de corrido, y me como las ´eses´.

López Obrador comentó que el gobierno mexicano desde el momento de su detención le brindó asistencia consular a Cienfuegos Zepeda; sin embargo, estarán a la esperara de los resultados del juicio.

Se le cuestionó sobre la responsabilidad del expresidente Ernesto Peña Nieto en este caso, a lo que el Mandatario respondió que hay que esperar la declaración del general Cienfuegos, ya que en estos procesos es muy común que se les proponga ser "testigo colaborador" para obtener información a cambio de que haya una consideración en las penas.

Aunque aclaró que no siempre se llega a un acuerdo, y puso como ejemplo lo que está sucediendo con el caso de Genaro García Luna, quien aún no acepta estar bajo esta figura.

El Presidente señaló que el caso del exsecretario de la Defensa, al igual que el de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno calderonista, las autoridades de Estados Unidos, país donde se dieron las detenciones, por los presuntos delitos y las pruebas presentadas los califica como "presunto delincuente de alto riesgo" y al otorgarse fianza existe la posibilidad de que escapen.

"Siempre se dice, casi está calcado, que tiene nexos muy poderosos en México y que los pueden proteger para esconderlos. Esto no quiere decir que no pueda darse, me refiero a que es el elemento más utilizado, son los criterios que más utilizan, todo esto para que el juez no dé la libertad, que el abogado defensor va a solicitar, la libertad bajo fianza".

Comentó que hoy determinará si el general Cienfuegos puede enfrentar el proceso en libertar o le niegan la posibilidad de aportar una fianza para no estar en la cárcel.