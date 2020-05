Sentencia a Javier Duarte corresponde al Poder Judicial: AMLO

Sobre la sentencia al ex gobernador de Veracruz, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, Javier Duarte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo respetar la decisión del Poder Judicial, dado que es un ente independiente.

"Es importante informar de que el Poder Judicial tienen una instancia para observar si se aplica bien la ley, esta instancia del Poder Judicial es una especie de fiscalía, es el Consejo de la Judicatura, entonces cuando hay una decisión de estas se puede asistir a la Consejo de la Judicatura Federal y pedir la revisión. No nos corresponde a nosotros, pero una de las cosas que hemos hecho es respetar las decisiones tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial", subrayó.

Recordemos que ayer un tribunal federal confirmó la condena de 9 años de prisión al ex mandatario veracruzano Duarte, pero la magistrada titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México, Isabel Porras Odriozola, revocó el decomiso de más de 40 propiedades ligadas al ex gobernador.

El mandatario también se refirió al caso de Israel Vallarta, acusado de secuestro junto a su ex pareja Florence Cassez, quien aún no tiene una condena, motivo por lo que pedirá a la Fiscalía General de la República (FGR) que revise el caso.

Dijo que le solicitará un informe a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues como este caso hay otros, sobre todo, de gente adulta o de personas que siguen privadas de la libertad sin tener una sentencia, a pesar de que ya fue aprobada la Ley de Amnistía.

"Aquí tiene mucho que ver la lentitud de los trámites, no se cumple en México el principio de que la justicia se tiene impartir con prontitud, se tarda mucho, entonces hay gente que está privada de su libertad, sin sentencia, por años y, por supuesto, hay inocentes que no tienen con qué comprar su inocencia; todo esto lo debemos que seguir tratando", acotó.

En este sentido, señaló que por eso apoyó la iniciativa del Poder Judicial para que haya más "defensores del pueblo, más defensores de oficio" pensada en aquellos que no cuentan con los recursos económicos para pagar una asesoría jurídica.

"Lo importante es que no nos acostumbremos, que siempre estemos zamarreando el árbol, que no nos gane el inmovilismo, en el combate a la pandemia sí, pero en la acción para resolver problemas no", dijo.