Senadora de Morena a favor de discutir remoción de Ricardo Monreal

"Cada quien tiene su papel en esta transformación, y creo que el senador Monreal ha aportado cosas y que todo mundo cabemos aquí", refirió la senadora.

"Él (Monreal) tiene un proyecto personal que no debe anteponer a esta transformación en la que todavía estamos inmersos, pero eventualmente sí estoy a favor de que se discuta al menos (la remoción) y se democraticen una serie de situaciones", puntualizó .

Noticia Relacionada En la Puebla-Córdoba, se accidenta tráiler con migrantes

"Se nos imputan muchas cosas de decisiones que no hemos tomado en colectivo, entre ellos el documento que sacaron hablando de una persecución política en Veracruz, eso no. Yo me desmarqué de ese comunicado y varios lo han hecho, pero ya sería una decisión del grupo parlamentario; en el grupo somos 61 senadores y entre todos tendríamos que discutir los temas", expresó.

El pasado 10 de enero y tras las declaraciones de Monreal Ávila, el presidente Andrés Manuel López Obrador se asumió como radical, pero únicamente para buscar "arrancar de raíz" al régimen de "corrupción y de privilegios".

"Esta es la Cuarta Transformación en la historia de México y radical viene de raíz y hay que arrancar de raíz. Esta transformación pacífica es igual de profunda que la Independencia, la Reforma o la Revolución", declaró.

"Somos radicales nosotros por la palabra radical que viene de raíz, y nosotros queremos arrancar de raíz al régimen corrupto, de injusticias y de privilegios, claro que somos radicales. No somos ambiciosos vulgares", agregó.

A López Obrador le sorprendió la entrevista de Monreal Ávila a Reforma, y detalló que, así como el legislador morenista tiene derecho a manifestarse, "yo también todo el derecho de no contestar".

Con información tomada de:

https://lopezdoriga.com/nacional/antares-vazquez-senadora-morena-discutir-remocion-ricardo-monreal-coordinador/