seguridad_corresponde_al_estado,_no_a_autodefensas:_amlo

"Mi opinión es que no deben existir guardias blancas, no deben de existir autodefensas, porque la responsabilidad de la seguridad corresponde al estado (...) No soy partidario de que la gente se arme, forme grupos para enfrentar a la delincuencia porque eso no da resultados", manifestó a pregunta expresa.

Durante la conferencia matutina, el Mandatario enfatizó que el Estado tiene la obligación de garantizar la paz y tranquilidad de los ciudadanos.

"Se está haciendo todo el esfuerzo para combatir a la delincuencia en Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y en sí en todo el país para proteger a la población y combatir a la delincuencia, y estamos avanzando en ese sentido", resaltó.

López Obrador pidió a los aguacateros de Michoacán confianza en la autoridad, "pues ya no es como antes, ya no hay contubernio", y dejar de lado agruparse para enfrentar a los cárteles que operan en la entidad, ya que en su gobierno está muy bien definida la frontera entre: autoridad y delincuencia.

"Que confíen en la autoridad que ya no es la autoridad de antes porque anteriormente no había fronteras no se sabía dónde terminaba la delincuencia organizada y donde iniciaba la delincuencia de cuello blanco para decirlo con más claridad era lo mismo, había contubernio y si me dicen que quieren pruebas, ahí está el caso de García Luna".

Externó su desconfianza por las autodefensas, ya que son utilizadas para encubrir a delincuentes.

"No se resuelve nada y hasta me da desconfianza cuando surgen grupos así. Aparentemente es porque no tienen seguridad. Claro que hay una situación, todos sabemos, de inseguridad, de violencia, que se tenemos que seguir combatiendo, pero suele pasar que se usa esa situación para proteger o encubrir a delincuentes", aseveró.

El titular del Ejecutivo señaló que la solución para que la gente se sienta protegida es implementar estrategias bien planeadas que combatan la violencia desde su origen social, "abandonando a los jóvenes, dejando a la gente pobre en el desamparo y queriendo resolver todo con medidas coercitivas?, y en ese sentido el gobierno que encabeza va avanzando.

"Ya cambió, la es otra estrategia. La paz es fruto de la justicia" recalcó.

