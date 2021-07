Seguridad, agua y obras, entre los temas de Samuel García y AMLO

El mandatario estatal detalló que el Gobierno Federal apoyará la construcción del tramo de la carretera La Gloria-Puente Colombia y la Interserrana, pero la noticia "histórica" para los nuevoleonenses es la construcción del Tren Suburbano.

"La noticia más importante para Nuevo León es que el Tren Suburbano: Apodaca-García, García-Apodaca va, y cuenta con el apoyo del Gobierno Federal", aseveró.

Al término de este encuentro, que duró aproximadamente una hora, Samuel García se dijo contento, pues aseguró que le irá "muy bien a Nuevo León en estos tres años con el Presidente Andrés Manuel".

A pregunta expresa sobre si se abordó el tema de las investigaciones de la Fiscalía General de la República que versan en su contra por presunto uso de dinero ilícito en su campaña electoral, el gobernador electo dijo que no porque no había nada que investigar al respecto.

"No se habló, porque no hay nada, yo siempre les dije que nunca no hubo ni citatorio ni requerimiento ni ninguna intervención de la autoridad, entonces fue una reunión bastante constructiva, propositiva", expresó.

García Sepúlveda adelantó que, una vez que tome posesión como gobernador constitucional de Nuevo León, solicitará otra reunión con el Presidente de la República para ya con un diagnóstico concreto ahondar en otros temas, como el financiero.

Presumió que de manera "cálida" López Obrador le preguntó que con quién quería la foto de los transformadores de Los Héroes de la Patria.

"Yo le dije que quería con Benito Juárez, cuyo segundo apellido es García igual que un servidor, pero que mi esposa Mariana me iba a colgar, porque Mariana era tataranieta nieta de Gustavo A. Madero entonces fuimos y nos tomamos la foto con su hermano Francisco I. Madero".

A su arribo a Palacio Nacional, a Samuel García se le vio con algunos libros en las manos, a su salida corroboró que fueron obsequios para el Presidente de la República.

"Al igual que él, nos gusta escribir libros y, sobre todo le regale mi plan de gobierno y platicamos de los proyectos estratégicos que Nuevo León requiere", refirió.

Llamó la atención que a esta reunión de primer nivel no lo acompañara su esposa Mariana Rodríguez.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, transeúntes que caminaban por la calle de Corregidora, le gritaron consignas como: ¡Fuera, fuera ese baboso!, ¡Güerito ratero asqueroso! ¡Puro choro!, ¡Pinche narco!.

Por su parte, López Obrador, a través de un tweet, escribió:

"Fue amistosa y productiva la entrevista con Samuel García, gobernador electo de Nuevo León. Será buena la relación entre ambos gobiernos, poniendo siempre por delante el interés del pueblo".