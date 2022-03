Seguirá vigente en México producción de vacuna rusa Sputnik V

En la conferencia de este lunes, desde Palacio Nacional, el primer mandatario dejó en claro que México no impondrá sanciones económicas a Rusia por la invasión a Ucrania, que comenzó hace 21 días.

"Se van a mantener todos los contratos, convenios que se tengan con todos los países, no se cancela nada. Si ya el convenio que se había hecho, tenía el compromiso de adquirir vacunas en una determinada cantidad se mantiene. No vamos a participar en sanciones a nadie, no nos metemos a tomar sanciones, mucho menos a mandar arma, no participamos en eso".

En este contexto, López Obrador aseguró que México cuenta con reserva importante de vacunas contra Covid-19 para inocular a la población durante este 2022.

"En el caso de la vacuna ya no vamos a necesitar, afortunadamente tenemos una reserva importante que nos permite proteger a la población, todo este año tenemos ya reserva de vacunas suficientes".

Destacó que en breve se conocerán los resultados de la vacuna mexicana Patria lo que permitirá seguir con la vacunación de la población.

