Seguirá cerrada frontera México-EU por aumento de casos de Covid-19

El canciller Marcelo Ebrard informó que debido al aumento de casos de COVID-19 registrados en los estados del sur de Estados Unidos se ampliará el cierre de la frontera con México, y los viajes estarán reducidos en la zona entre ambos países hasta el mes de agosto.

"Lo que hace a la frontera, lo que tenemos es los estados del sur Estados Unidos, Arizona, Nuevo México y Texas, están en incremento, entonces nuestra perspectiva y de la secretaria de Salud es que no sería prudente hacer una reapertura, porque lo que vamos a provocar es un impacto hacia un rebrote", señaló.

Refirió que ha estado trabajando muy de cerca con Mike Pence, el encargo de dirigir la estrategia contra el COVID-19 en Estados Unidos, en lo que concerniente a los ventiladores que han enviado a México y, sobre todo, en los tratamientos y vacunas para enfrentar a este nuevo coronavirus.

"¿Cuál es la proyección respecto a las dos? El objetivo estratégico es los tratamientos tenerlos listos para el invierno porque, si no, habría un repunte o un rebrote en América del Norte. Entonces, tenemos que trabajar juntos para tener acceso a ese tratamiento y asimismo la vacuna, que la están previendo para el primer semestre del 2021", informó.

Puntualizó que esto va a ser estratégico, porque si un país tiene vacuna tendrá la oportunidad de salvar vidas, por lo que se está trabajando de manera conjunta con el vecino país del norte para que haya un acceso temprano y al mismo tiempo como región, independientemente del crecimiento económico y de inversión de cada país.

En este contexto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sostendrá el día de hoy una reunión con el gabinete de Salud, porque la pandemia "está perdiendo fuerza", aunque ayer hubiera una cifra record de más de 7 mil contagios registrados a nivel nacional.

"Que ha ido perdiendo fuerza, tenemos elementos para sostenerlo; sin embargo, no podemos confiarnos, tenemos que evitar que haya rebrotes, tenemos, sobre todo, que garantizar que no falten las camas, equipos, personal médico, que no se saturen los hospitales, que nadie se quede sin la oportunidad de ser atendido, curado", recalcó.

Señaló que se está ampliando la capacidad de atención en los hospitales de Tabasco, Nayarit, Puebla y Guanajuato, así como la ampliación de la infraestructura hospitalaria.

Aseguró que se tiene saturación en hospitalización general, pero no en terapia intensiva, además de que se da dando una disminución en fallecimientos.