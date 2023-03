Se tiene una buena relación con cónsules de Estados Unidos, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la conferencia mañanera la ven muchos mexicanos y es un espacio para informar lo que hace su gobierno y transparentar la información. "Tenemos la fortuna que esta conferencia la ven muchos mexicanos, incluso la ven en Estados Unidos, paisanos".

Se proyecta el video que pasaron a los cónsules durante la reunión del lunes en Washington con el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, en el que se destacan las acciones de gobierno, así como en contra del narcotráfico entre México y Estados Unidos, en el marco del Entendimiento Bicentenario.

López Obrador aseveró que el canciller, se está encargando de mantener una buena relación con los cónsules para atender problemáticas que afectan a México.

Mencionó que le ha tocado ver que los cónsules traen "sillitas de carro" porque en ocasiones tienen que ayudar y resguardar a niños migrantes pequeños en la frontera.

Asimismo, aseguró que su gobierno no tiene problema con el pueblo, pero que hay una élite que no está conforme, "pero eso es normal, tenemos qué aceptar que hay quienes tienen una forma de pensar, una forma de ser, pero esto no significa polarización".

/ct