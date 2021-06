Se suspenderá Plan de Vacunación este domingo por elecciones

El Mandatario reiteró que México cuenta con vacunas suficientes para inocular a la población contra Covid-19.

Además, dio a conocer que ayer se rompió récord en vacunación con más de 800 mil dosis aplicadas en todo el país.

"Esto fue ayer, 816 mil 380 vacunas y vamos a llegar posiblemente en esta semana al millón. Tenemos vacunas suficientes. Les comentaba que a finales de semana terminamos de 50 a 59 primera dosis, ya se tiene de 60 hacia adelante", dijo.

Se vacunará otra vez en La Mañanera

El titular del Ejecutivo adelantó que se aplicará la segunda dosis de AstraZeneca en los próximos días, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional para seguir invitando a la población a que se vacune contra el SARS-Cov-2.

"No estoy tan seguro si es la próxima o la siguiente, que ya me corresponde, y aquí para seguir invitando a que todos nos vacunemos, porque hay quienes no quieren vacunarse".

Comentó que si bien respeta a aquellos que no quieren aplicarse el biológico, es obligación del gobierno a seguir informando de las bondades de la vacuna.

"También es nuestra obligación el informar que la vacuna ayuda, protege, que no causa daños, que, al contrario, es una protección y que debemos de cuidarnos, pero de todas maneras no es obligatorio, es voluntario, que cada quien lo decida".

Recalcó que el hecho de que se vacune en plena Mañanera es porque, como autoridad, debe recomendar al pueblo lo que más le convenga, para "eso me pagan".

"De acuerdo a la información que yo poseo, que yo tengo, porque es mi trabajo, para eso me pagan, para tener información y recomendar lo que más conviene al pueblo de México, de acuerdo a esa información, la vacuna ayuda, protege. Por eso nos vamos a vacunar aquí", puntualizó.

Finalmente, compartió que la primera vez que recibió la dosis tuvo reacción, como dolor de cuerpo en los siguientes días a la vacunación, pero lo calificó como un hecho normal.

Aseguró que desde que inició el Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus hasta la fecha no hay registro de enfermos graves o de fallecimientos provocados por el biológico, por lo que volvió a hacer la invitación a acudir a los centros de vacunación.

"Entonces, si se deciden, además todavía hay tiempo, los adultos mayores que lo estaban pensando y que ahora ya están decididos a vacunarse lo pueden hacer; lo mismo los maestros, aunque ya se haya pasado, hay posibilidad de que se vacunen si así lo deciden", acotó.

El Presidente López Obrador recibió la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19 en la conferencia de prensa del 20 de abril pasado, y aunque ahí señaló que para la segunda dosis acudiría al centro de vacunación que le correspondiera, hoy cambió de opinión.