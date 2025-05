"Se resolverá con diálogo y sin caer en provocaciones": Sheinbaum sobre bloqueo de la CNTE

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el tema de los plantones y manifestaciones alrededor del zócalo capitalino de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lo resolverán con "diálogo y sin caer en provocaciones, luego del bloqueo que impidió celebrar físicamente la conferencia "mañanera del pueblo".

Vía enlace por Internet, la presidencia realizó la conferencia matutina y dijo que la puerta al diálogo siempre va a estar abierta y que se mantiene la posibilidad de reunirse con ellos el próximo viernes.

"Vamos a esperar, el día de hoy tenían una reunión de nuevo con los secretarios. En el pasado no eran recibidos, no me refiero al presidente López Obrador obviamente que él los recibió muchísimas veces, pero eran recibidos por servidores públicos, directores generales, hoy tienen una mesa de trabajo con la Secretaria de Educación , la de Gobernación y el equipo de la Secretaria de Hacienda permanente, entonces no vamos a caer en ninguna provocación, es la manera en que se tienen que resolver los problemas laborales", enfatizó.

También te puede interesar... Lo mejor de la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum hoy 21 de mayo

Destacó que no son todos los maestros, que son de algunos estados, que muchos están dando clases y que el diálogo y la comunicación se ha mantenido constante y abierta.

"Les hemos dicho que todo depende del presupuesto, pero sigue el diálogo y apoyo a las maestras y maestros de México, pero hay temas que no podemos avanzar más porque dependen del presupuesto", aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los antes de la CNTE irrumpieron agresivamente desde temprano en Palacio Nacional , tirando vallas y agrediendo a la prensa que cubrimos la conferencia mañanera . Nos obligaron a abandonar el recinto con palabras y agresiones que llegaron a los golpes con algunos compañeros periodistas como Arturo Pavón del medio "El Chapucero", a quien le arrebataron el teléfono , la cámara y lo tiraron al piso.

" no fueron los maestros, fueron algunos, no hay que generalizar. Hay que ver quiénes eran. Nosotros vamos a condenar cualquier agresión a los medios ya los periodistas siempre. Y siempre vamos a pugnar porque haya manifestaciones pacíficas, nosotros nos manifestamos durante años y siempre fueron pacíficas y nunca hubo agresión a periodistas y por supuesto que condenamos esto", subrayó la presienta .

"No caeremos en provocaciones ni vamos a reprimir", enfatizó la mandataria refiriéndose a la agresión de los y las maestras de la CNTE que ha trastocado la operación en Palacio Nacional y que amenazan con mantenerse hasta que no se les dé el 100 por ciento que solicitan.

Reiteró que ya ya se les dio el 9 por ciento de aumento y a partir de septiembre uno por ciento más, es decir 10 por ciento para este año. Adicionalmente se les ha hablado del congelamiento de sus pensiones para aquellos que están en el 10o transitorio para que obtengan pensiones dignas , de al menos el salario medio del IMSS.

También se revisará el UCICAMM que es el sistema de ascensos de los maestros, que se revisará para que sean ellos quienes definan la mejor forma de evaluarlos

"Que nos vayamos a platicar con todas y todos los maestros de México a la base para poder saber cómo se va a sustituir, no en foros o en negociaciones de arriba, sino preguntándole a todas y todos los maestros de México cuál es la manera en que ellos deciden que sea la promoción", recalcó Sheinbaum.

Para la movilidad de una plaza a otra, agregó la mandataria, también se les está dando la posibilidad de moverse de escuela sin trabas burocráticas y que se tome en cuneta la antigüedad, que ha sido una demanda de los maestros desde hace mucho tiempo.

Además, dijo, dado que los maestros de educación básica prácticamente no tenían vacaciones, se les está dando una semana más de vacaciones.

"Quieren todavía avanzar más, pero lo que les hemos dicho es que pues todo depende del presupuesto que se tiene, entonces hay diálogo permanente nunca nos hemos cerrado el diálogo y pues vamos a esperar estos días entonces es importante que todas la ciudadanía y en particular las maestras y los maestros de México conozcan esta situación además hecho un esfuerzo muy importante para trabajar con los estados de la República", señaló.

Comentó que en cada estado de la república se están atendiendo de manera particular demandas que se tienen para los maestros que no están federalizados y que están contratados directamente por los estados de la República.

Insistió en que continuará el diálogo " pero pues hay temas que no podemos avanzar más porque el presupuesto no da para algunas solicitudes que están haciendo, pero el diálogo está abierto de manera permanente".