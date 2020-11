Se registran 800 veracruzanos para aplicarse vacuna contra Covid

Veracruz es el quinto estado del país en iniciar con el proceso de pruebas de la vacuna contra el Covid-19 de "Cansino fase III", luego de Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México y Saltillo.

A la fecha la entidad suma al menos 800 personas registradas como voluntarias para recibir la dósis de prueba, sin embargo los voluntarios deben pasar una serie de filtros para poder vacunarse, aunque se estima que 40 personas por día puedan hacerlo, informó Sharzy Molina, CEO de Faicic Clinical Research.

El proceso de selección para ser candidato se realiza a través de redes sociales de Faicic Clinical Research donde luego de llenar un breve cuestionario el aspirante a recibir la vacuna queda registrado.

Aunque esto no significa que será vacunado, pues hay una serie de requisitos que deben cumplirse como ser mayor de edad, no estar embarazada, no padecer enfermedades crónicas degenerativas, no haber sido vacunado en el último mes y no haber padecido Covid-19, entre otras.

El primer vacunado

Desde el viernes el conocido conductor y locutor Xavier Moranchel dio a conocer, a través de redes sociales, que fue el primer veracruzano en recibir la vacuna, lo que despertó el interés de la ciudadanía que no dejaron de aplaudir su acción y preocuparse por su estado luego de recibir la dosis.

En respuesta a las preguntas de los internautas, el apreciado veracruzano respondió el viernes por la tarde con el siguiente mensaje.

"Saludos y gracias por los mensajes, los aprecio y valoro mucho. Esta mañana siguiendo las indicaciones de los amigos de Faicic Clinical Research me tomé la temperatura y registré 36. Unos minutos después recibí el mensaje de monitoreo que ellos vienen realizando y a poco más de 24 horas de la aplicación de la vacuna de @CanSino en su fase experimental 3, les platicó con mucho agrado, que gracias a Dios y a la ciencia, todo marcha excelente, no he sentido ninguna molestia, ni siquiera en el brazo donde se aplicó. Les reitero a todos mi agradecimiento por sus muestras de aprecio y por estar pendientes. Bendiciones", posteó el comunicador.

Dosis autorizadas

Hasta el momento han sido cinco las personas vacunadas por la Faicic Clinical Research, que es uno de los 12 centros certificados en el país para aplicar la vacuna en fase de prueba.

El ensayo clínico se detendrá hasta alcanzar las 15 mil dosis autorizadas en todo el país, por lo que no hay una cifra exacta de jarochos a vacunar y el proceso de selección dependerá de los filtros que deben pasar.

¿Quieres postularte?

Aún siguen registrando a personas interesadas en formar parte de la historia y contribuir a frenar la pandemia de Covid-19, en la página de internet www.faicic.com.mx, sección COVID, en donde pueden llenar el formulario y en menos de una hora te envían un correo electrónico y un mensaje de WhatsApp donde te agradecen el interés por participar en la innovación farmacéutica más importante del siglo.

Y prometen contactarte para brindarte el día y la hora para que acudas a tu cita, no sin antes recordarte que NO puedes aplicarte la vacuna contra Covid-19 si no cumples con los requisitos necesarios.

Requisitos

Ser mayor de 18 años

No haber padecido Covid-19, ni tenerlo actualmente

No estar embarazada o en lactancia materna

No padecer Cáncer, VIH o cualquier otra enfermedad sin control médico.

Ensayo clínico

15 mil dosis autorizadas en el país.