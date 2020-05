Una vez mas, juez niega prisión domiciliaria a Rosario Robles

Una vez más, un juez federal negó este viernes a Rosario Robles concederle la prisión domiciliaria o cualquier otra medida cautelar que le permitiera continuar fuera de la cárcel su proceso por la supuesta omisión ante los desvíos de la Estafa Maestra.

Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, rechazó concederle el cambio de medida cautelar y le ratificó la prisión preventiva justificada, porque estimó que prevalece el riesgo de fuga.

No obstante que Robles ofreció también la entrega de su pasaporte, para garantizar que no saldría del país, la decisión del impartidor de justicia no varió, según informes judiciales.

El fallo fue dictado en los últimos minutos de este jueves, al término de una audiencia de casi 13 horas que fue celebrada a puerta cerrada, por las disposiciones del Consejo de la Judicatura Federal ante la emergencia sanitaria.

La ex secretaria de Estado continuará en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, donde se encuentra desde el 13 de agosto del año pasado, cuando el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna le dictó la prisión preventiva justificada.

Robles fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, que no amerita por norma la privación de la libertad del imputado durante el procedimiento judicial.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República desde entonces ha convencido a los jueces del riesgo de que Robles pueda evadirse de la justicia, argumentando que carece de arraigo en la Ciudad de México, además de que cuenta con los recursos económicos y las relaciones para intentarlo.

La imputación de la FGR versa sobre su supuesta omisión como titular de la Sedatu y la Sedesol, en el sexenio pasado, ante los desvíos de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos que supuestamente llevaron a cabo sus subordinados.

Antes de esta noche, la ex funcionaria intentó infructuosamente conseguir la libertad provisional y la prisión domiciliaria en otras dos ocasiones.

El 22 de octubre y 5 de febrero pasados distintos jueces rechazaron concederle el beneficio, concluyendo que prevalecían las mismas condiciones por las que se decretó la prisión preventiva. Ayer, unos minutos antes de la medianoche, el juez Villar Ceballos ratificó el mismo criterio.