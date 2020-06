Se pronuncia AMLO en contra del racismo por caso George Floyd

Sobre el asesinato del afroamericano estadounidense George Floyd, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se manifestó en contra del racismo, clasismo, xenofobia y discriminación, donde quiera que se presente.

"Estamos en contra del clasismo, del racismo, de la xenofobia de la discriminación donde quiera que se presente; en el caso de los dirigentes que han luchado por la igualdad desde luego es admirable lo que hizo Martin Luther King, un gran dirigente mundial, como Mandela, como Gandhi, como todos gigantes defensores de derechos civiles y las libertades (...)".

Se negó a ahondar en su opinión debido a la política de no intervención que ha caracterizado a nuestro país.

"No puedo opinar más porque no debo hacerlo, por nuestra política de no intervención y la autodeterminación de los pueblos, pero estoy en contra del racismo y discriminación en donde quiera que se presente".