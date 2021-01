Se prevé vacunar a 3 millones de adultos mayores por semana: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que con el apoyo de los 10 mil Centros Integradores que están en el país se prevé aplicar a la semana 300 mil dosis de la vacuna contra Covid-19 a adultos mayores, dando como resultado 3 millones de adultos.

"Estas brigadas vana vacunar en estos 10 mil centros integrados en una semana, en cada centro integrador a 300 adultos mayores, de modo que si son 10 mil centros, en una semana el propósito es vacunar, teniendo la vacuna, la disponibilidad vamos a poder vacunar a 3 millones de adultos mayores de las comunidades más apartadas", dijo.

Explicó que la dosis de la vacuna CanSino contra el coronavirus se aplicará en los Centros Integradores, donde las personas de la tercera edad reciben alguno de los programas sociales que el Gobierno Federal tiene destinado para este sector y, cuyas instalaciones serán resguardados por elementos de la Guardia Nacional para "cuidar que no haya desvíos, o no haya maldad, de gente que quiera que las cosas no se hagan bien".

"Son comunidades estratégicas, un centro integrador es una comunidad estratégica a la que acuden otras pequeñas comunidades. Entonces tenemos organización en 10 mil, acuérdense que además de esas comunidades o centros integradores hacia abajo, hay 280 mil localidades pequeñitas y dispersas", informó.

Detalló que las brigadas que darán este servicio, estarían conformadas por 120 personas, entre servidores públicos y voluntarios:

4 Promotores sociales que son los que otorgan los programas sociales

2 Trabajadores del sector salud

4 Integrantes de las Fuerzas Armadas (3 de la Sedena y 1 de Marina)

1 Voluntario

López Obrador puntualizó que estas 12 personas trabajarán en los Centros Integradores, pero una vez a la semana saldrán a las zonas apartadas de los municipios para aplicar la vacuna a aquellos adultos mayores y además se encargará de cuidar que no haya influyentismo.

"La brigada va a cuidar que no haya abusos, todos vamos a cuidar eso, incluso los lugares en donde va a permanecer la vacuna, los centros de refrigeración, no es de que se va a dejar en cualquier parte, no, va a haber vigilancia en todo".

Pero, recalcó, que como siempre el pueblo será quien esté atento para evitar abusos "como todo hay gente que abusa, pero no es la mayoría. Nuestro pueblo es responsable de la mayoría y es honesto, esa es una de las características principales del pueblo de México: su honestidad".

El jefe del Ejecutivo Federal puntualizó que dos días a la semana, miércoles y jueves, la brigada acudirá a las comunidades más alejadas para vacunar a los adultos mayores que por cuestiones de salud, movilidad o discapacidad no puedan acudir a los centros integradores.

El Mandatario dijo que los viernes se realizará una asamblea en el Centro Integrador, donde estarán presentes autoridades de las comunidades, para dar fe, por medio de una acta, del número de vacunas aplicadas y registrar incidentes; dicha información será recopilada en la capital de cada una de las entidades federativas.

Bajo esta dinámica y con la disponibilidad de vacunas, el Presidente aseguró que para finales de marzo de este 2021 se habrá vacunado a todos los adultos mayores de 60 años de edad.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell exhortó a respetar los tiempos de vacunación, ya que será uno de los factores de éxito de la campaña.

Comentó que para hacer más eficiente la aplicación de la vacuna y evitar que personas violen los tiempos aplicaciòn, se está trabajando en la implementación de un instrumento que han denominado "pase de vacunación", cuyo simil se da con un boleto de avión, el cual tendrá un código QR que ayudará a identificar todos los datos de la persona que va a ser vacunada.

Aunque reconoció que "esto va a ser más difícil tenerlo cuando sean otros miembros de la sociedad que no sea sólo el personal de salud, pero estamos trabajando en ello para también tener censos nominales y entonces trabajar directamente cada una de las personas de acuerdo al turno que le toca, que a su vez deriva de la priorización técnica".