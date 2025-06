Se mantienen mesas de trabajo con funcionarios estadounidenses: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de "anti patriotas" a quienes descontextualizaron sus declaraciones de hace tres semanas, por otro tema que no está relacionado a las movilizaciones en Los Ángeles, California, para "general un conflicto entre México y Estados Unidos".

Por lo anterior, reiteró ,"hay que mantener la cabeza fría" y analizar de dónde vienen esas publicaciones y "no caer en provocaciones", para evitar malentendidos como las declaraciones de la secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, quien la acusó de alentar las protestas en Los Ángeles, en donde ya han detenido a 61 mexicanos.

La mandataria explicó que esas declaraciones de la funcionaria estadounidense se dieron por publicaciones en redes descontextualizadas en donde ella hizo llamados para movilizaciones pacíficas y por las vías diplomáticas, para evitar los aranceles de las remesas, hace tres semanas, pero que algunos las sacaron de contexto y las subieron a las redes con mala intención, porque quieren generar una confrontación entre México y Estados Unidos.

De hecho, a pesar de la variedad de temas binacionales que han tensado la relación entre ambos países, Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard calificaron de buenas las relaciones económicas y políticas binacionales .

"Somos socios comerciales con sus momentos, pero tenemos que buscar siempre una buena relación; nuestras economías están muy integradas y en Estados Unidos viven 40 millones de mexicanos de primera, segunda, tercera, cuarta generación y en México viven cerca de 1 millón de estadounidenses, entonces siempre debemos que procurar y buscar una buena relación. Eso no quiere decir que nos subordinemos, eso no quiere decir que no seamos firmes en la defensa de nuestra soberanía y la defensa de las y los mexicanos aquí y en Estados Unidos. Eso no quiere decir que haya subordinación, lo que buscamos siempre son las relaciones como iguales", enfatizó Ebrard.

Añadió que las mesas de trabajo que mantienen con funcionarios estadounidenses para revisar los distintos temas de ambos países, avanzan con respeto y coordinación con el interés de mejorar la relación de los dos países.

"Frente a una declaración como la de ayer, por supuesto que contestamos que no es verdad, pero también lo que buscamos es evitar confrontaciones por el bien de México, y por el bien de los mexicanos que viven allá y por el bien de Estados Unidos, de nuestros pueblos, nuestras naciones, tenemos que buscar siempre la mejor relación, ninguno de los dos nos vamos a ir a ningún lado somos vecinos por siempre", enfatizó la presidenta Sheinbaum.

La mandataria subrayó que el llamado a la movilización que ella comentó hace tres semanas por el arancel a las remesas fue de distinto tipo: "Como lo dije o sea que vayan los senadores de todos los partidos políticos a Washington a hablar con los senadores republicanos y demócratas, es una forma de movilización; que los mexicanos estadounidenses escriban cartas a sus senadores, es una forma de movilización; nosotros incluso con los distintos secretarios, pero siempre de manera pacífica", recalcó.

Sin embargo, "esta tergiversación de hace tres semanas no tenía que ver con lo que estaba ocurriendo en Los Ángeles esa noche, no tiene absolutamente nada que ver y es tergiversar lo que quien sube estos estas posteos en sus redes, sabe que es mentira, están mintiendo deliberadamente mintiendo, deliberadamente, en vez de defender a las y los mexicanos", recalcó la mandataria mexicana.

Dijo que quieren generar confusión de mala fe y lo peor es que, dijo, no están creando una crítica a la presidenta de México, están generando un conflicto entre México y Estados Unidos.

"Por eso digo que es anti patriota, más allá de que no estén de acuerdo conmigo, que tienen todo su derecho y para eso hay oposición, pues el problema es que están queriendo generar de manera mentirosa un problema entre Estados Unidos y México y eso es anti patriota", apuntó.

Agregó que ella siempre apoyará los intereses de los mexicanos en el país y fuera porque es su responsabilidad como presidenta de México.

Adelantó que subió el número de detenidos de 41 a 61 connacionales por las protestas y que hoy abordará el tema, entre otros, en la reunión con el estadounidense subsecretario de Estado, Christopher Landau.

Agregó que también continúan las gestiones para que pueda reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump en el foro del G7 que se celebrará en Canadá, el 16 y 17 de junio próximo, informó.

"Lo que tenemos que buscar, pues es evitar cualquier malentendido y avanzar en la relación siempre defendiendo al pueblo de México, nuestra soberanía y buscando la mejor relación posible", puntualizó Sheinbaum.