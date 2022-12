Se logró ahorro de 3 mil 500 mdp con "Pla B" de reforma electoral: AMLO

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseveró que en general se logró un ahorro de 3 mil 500 millones de pesos, en la reducción el gasto del Instituto Nacional Electoral (INE), porque había muchas oficinas duplicas y se hizo un ajuste, una integración.

"También se logró de que no se facilite la compra del voto porque los adversarios, conservadores tienen mucho dinero, estas organizaciones políticas o de la llamada sociedad civil son financiadas por la oligarquía por los potentados de México, qué quieren ellos tener poder económico y poder político, ser los dueños de México".

Asimismo, el mandatario dijo que es importante que no se abandone esta lucha y sea tema de la próxima campaña presidencial para seguir impulsando la democracia y que se mantenga esta demanda, que sea el pueblo el que elija a los consejeros del INE, no los partidos, y que no se gaste tanto dinero en las elecciones.

"Que no haya tantos diputados sería cosa de ver a lo mejor hoy lo podemos constatar de cuántos diputados hay en otros países y cuántos hay en México".

Los países que tiene más diputados en otros países:

China 2 mil 987

Alemania 630

Cuba 614

Nepal 600

Francia 577

Indonesia 560

India 552

Turquía 550

Brasil 513

A partir de Egipto, Congo y México tienen 500 diputados junto con Tailandia.

Japón, Polonia, España y Estados Unidos tienen menos diputados, no llegan a los 500.

Cabe destacar que se logró controlar los llamados monederos y el voto de nuestros connacionales, paisanos la iniciativa pasa a la Cámara de los Senadores.

Reiteró que el bloque conservador va a acudir a la Corte para pedir que se declare inconstitucional y van a ser los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y serán ellos los que decidan decidir, "esto apenas comienza".