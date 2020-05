Se investiga denuncia de CIMSA contra Ana Guevara, afirma AMLO

En el diálogo abierto con los medios, Imagen del Golfo cuestionó al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre la denuncia interpuesta por la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. (CIMSA) contra Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), por el delito de extorsión para comprometer el contrato de prestación de servicios para los comedores de la dependencia de manera directa.

"Se está haciendo la investigación la SFP, no se permite la corrupción y no hay impunidad, todo se investiga todo se aclara. Lo que corresponde a Ana se investiga; no se hacen juicios ni sumarios. No podemos afectar la dignidad de nadie, no podemos adelantar vísperas si no afectamos a las personas en este caso; o a lo mejor también, pero ya empieza la cuestión política", subrayó.

Indicó que se están haciendo este tipo de denuncias, pero no ha habido resultados en la investigación.

"En mi caso nadie, ni la SFP, ni Santiago Nieto, me han llevado un expediente sobre la señora Ana Guevara. Si me llegara un expediente, es más, no necesitan llevarlo ya cuando hay indicios, la instrucción que tienen es denunciar".

Dijo que su gobierno actuará con responsabilidad, "Eso no quiere decir solapar actos de corrupción o actuar como tapadera, sea quien sea se investiga".