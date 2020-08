Se han relevado varios funcionarios ligados a García Luna: Durazo

Durante La Mañanera, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad, explicó que bajo la instrucción del Presidente de la República de revisar antecedentes de personal que hubiese estado directamente relacionado a Genaro García Luna, hasta el momento han sido relevados dos directores de alto, rango, un director administrativo de un penal y otros funcionarios de menor rango de las filas de la Guardia Nacional.

Señaló que en esta "depuración" se ha cuidado no lastimar al personal que ha cumplido con una función institucional.

Durazo Montaño recalcó que hasta el momento no hay procesos penales contra servidores públicos, ya que no se les está despidiendo porque haya alguna irregularidad en su desempeño, aunque aclaró no puede haber ingenuidad en el tema, pues es sabido del tipo de complicidades que se van tejiendo cuando las carreras profesionales crecen de manera paralela, más en este caso de García Luna.

"Seguimos de todas manera pendientes del caso y de que cualquier persona vinculada directamente que de al margen de los equipos de trabajo que están en la secretaría. Así que no debemos sorprendernos de los nombres que están saliendo, porque precisamente en su desarrollo profesional coincidieron en el tiempo y en esas circunstancia que se construyó las complicidades que hoy están saliendo a flote", puntualizó.