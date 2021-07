se_han_atendido_81.6_por_ciento_de_las_peticiones_ciudadanas:_presidencia

Las principales peticiones van en el sentido de obtener créditos para mejorar viviendas, créditos a la palabra, infraestructura urbana y asuntos agrarios, temas que le conciernen al Gobierno Federal.

Aunque también, dijo, llegan solicitudes para revisar expedientes judiciales y procuración e impartición de justicia, casos que no le corresponde al Poder Ejecutivo Federal.

"Aquí sí tenemos un poco de problema porque necesitan los ciudadanos mucho apoyo jurídico y además no corresponde al Poder Ejecutivo, sino al Poder Judicial. Entonces, tenemos que estar buscando cómo vincularlos con la dependencia que le corresponde y eso a veces cuesta trabajo.

Ahorita afortunadamente tenemos relación con el Instituto de la Defensoría Pública, que son una serie de abogados que corresponden al Poder Judicial, pero están dispuestos a orientar jurídicamente y en algunos casos a seguir el litigio, y en eso estamos trabajando para que la gente no sienta que es del Poder Judicial y no me toca, no, pero tiene que haber una orientación sobre qué si se puede hacer", comentó.

Ramírez Amaya recalcó que la atención ciudadana radica en recibir planteamientos, necesidades, peticiones, propuestas, proyectos incluso, felicitaciones para el Presidente.

Relató que al día ella y su equipo reciben aproximadamente 300 personas, que buscan ser escuchadas, por ello el sello de este gobierno es "escuchar, dialogar y ser empáticos con sus problemáticas" y llegar a una solución".

Cada petición que llega "leemos todos lo que llega y lo codificamos, hacemos un resumen, lo gestionamos, lo digitalizamos y lo mandamos a cada una de las dependencias", la cual puede ir canalizada a alguna de las 200 entidades públicas con las que Presidencia de la República tiene contacto.

"Entonces, es un gobierno que pone en el centro la atención ciudadana, de la que yo estoy hablando en este momento es la atención ciudadana de aquí de Presidencia, pero el gobierno en su conjunto tenemos ese compromiso, un compromiso que nos permite decir que es un gobierno que está cercano a la gente, porque tiene que escuchar lo que la gente necesita, lo que la gente quiere", subrayó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que todo el equipo que conforma esta área de Atención Ciudadana en Presidencia "tienen vocación de servicio para escuchar a la gente, atenderlos, orientarlos, no tratarlos con despotismo, sino como lo merecen todos los ciudadanos, con atención, con paciencia y con deseos de ayudar siempre, de resolver los problemas".

