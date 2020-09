Se ejecutarán órdenes de aprehensión contra militares por caso Ayotzinapa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el informe con los avances del caso Ayotzinapa, presentado por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en Palacio Nacional, es un acto "trascendente y al mismo tiempo triste" por las injusticias y atrocidades que se cometieron hace 6 años en Iguala, Guerrero, contra los jóvenes normalistas de la escuela rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Frente a los padres y madres de los estudiantes, presentes en el acto, reafirmó el compromiso del gobierno de esclarecer los hechos para que se que se conozca la verdad, "la auténtica verdad " y "desde luego que sepamos del paradero de los jóvenes, al mismo tiempo que se castigue a los responsables. En pocas palabras, que haya justicia y reparación del daño sinceramente".

Animó a los familiares de los desaparecidos a no perder la esperanza y a confiar en el gobierno, ya que éste surgió del pueblo y no de grupo de intereses creados: "No estoy aquí por los potentados, no estoy aquí por la delincuencia organizada, la delincuencia de cuello blanco, yo estoy aquí por el pueblo, por eso soy libre. No soy un títere, un pelele de ningún grupo económico o político, por poderoso que sea". Aseguró que cuenta con el apoyo de 70% de los mexicanos, según las encuestas.

Manifestó que en su gobierno no se protege a nadie ni hay impunidad. "Escuchaba yo cuando estaba en campaña que se decía que si estaba involucrado el Ejército en el caso de la desaparición de los jóvenes, se tenía que proteger al Ejército porque se afectaba a esa institución". Añadió que desde entonces ha sostenido que si participaron militares se tiene que saber y castigar a los responsables, ya que eso en vez de debilitar a las Fuerzas Armadas, las fortalece.

Por lo anterior, López Obrador expresó que, de conformidad con la ley, existen órdenes de aprehensión contra ministerios públicos, Tomás Zerón de Lucio, así como detenciones de integrantes de la antigua Policía Federal.

Se ejecutarán órdenes de aprehensión contra militares

Reveló que se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares "que se van ejecutar", por lo que no habrá impunidad. "El que haya participado y se le demuestre va a ser juzgado", puntualizó.

Se comprometió a que no se olvide el caso Ayotzinapa. "No nos vamos a cansar hasta cumplir nuestro compromiso", dijo. Así que mañana y los días siguientes solicitará los informes de las detenciones, sobre todo de los elementos de las Fuerzas Armadas.

"No por la prisa o por presiones vamos a fabricar otra falsedad, otra llamada verdad histórica", aclaró el mandatario. Reconoció el trabajo de la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero. quien ha mostrado voluntad para que se aclaren las cosas. También al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte de Justicia y a su presidente Arturo Zaldívar.

No obstante, denunció que aún persiste la corrupción en estos ámbitos: "Uno de los principales responsables de la desaparición de los jóvenes ya iba a salir. Un juez ya estaba por darle su libertad a cambio de dinero. Afortunadamente se tuvieron elementos de pruebas del soborno y ya no pudo salir este presunto responsable".

Hizo un llamado para que quienes trabajan en el Poder Judicial actúen con rectitud. Pidió que se castigue a jueces y magistrados, "incluso a ministros corruptos que no cumplan con su responsabilidad. Para eso es el Consejo de la Judicatura".

También reconoció el trabajo del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, y a la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero. Dijo que la Segob pasó de ser la secretaría del autoritarismo y de la represión a ser la que protege a los que son víctimas de atropellos y abusos de autoridad. "Ahora es la secretaría de la defensa de los Derechos Humanos".

López Obrador dijo que los expertos internacionales que han colaborado con el caso Ayotzinapa van a seguir trabajando "con toda la libertad", así como las organizaciones de defensa de los derechos humanos que los han apoyado.

El presidente finalizó su mensaje con una disculpa a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos:

"Estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano, es un asunto de Estado, por eso ahora el Estado tiene que reparar el daño y tiene que aclarar lo que sucedió, tiene que entregar buenas cuentas y tiene que haber justicia".





