Se deslinda AMLO del desafuero de Francisco Cabeza de Vaca

"Les puedo decir en honor la verdad que no tuve nada que ver, nada absolutamente", así se refirió el Presidente Andrés Manuel López Obrador por el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Señaló que el caso le compete a la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que se le encontró responsable de "presuntos delitos".

"Yo no fabrico delitos, ni me dedico a eso, no es mi fuerte la venganza, nada más que el león piensa que todos son peludos", indicó a pregunta expresa.

Dijo "no estar muy metido en el caso" por lo que desconoce si el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria para evitar que el mandatario panista salga del país.

"Ah, no tengo información. Eso lo hace por lo general la Fiscalía General de la República".

Hace unos días Cabeza de Vaca acusó al jefe del Ejecutivo Federal de orquestar su desafuero y lo calificó como "linchamiento político".