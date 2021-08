se_deslinda_amlo_de_acusaciones_de_ricardo_anaya

"No tengo nada que ver absolutamente", respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a las acusaciones de Ricardo Anaya de quererlo encarcelar y declararse un perseguido político de su gobierno.

"Una denuncia que se presentó desde hace mucho tiempo por sus mismos compañeros de partido en su momento y luego esto se juntó con una denuncia que hizo el exdirector de Pemex, en donde acusa a legisladores y a dirigentes de partidos de que recibieron dinero para la aprobación de la reforma energética", indicó.

El presidente negó que haya una persecución política en contra de Anaya Cortes y aseveró que "yo no estoy acostumbrado a decir mentiras, siempre digo lo que pienso y doy la cara", es muy fácil decir ahora ´Me está persiguiendo Andrés Manuel´.

López Obrador dijo que a un luchador social no le afecta en nada ir a la cárcel cuando puede probar su inocencia, por lo que exhortó al panista a presentarse en la fecha que le indica el citatorio girado por la Fiscalía General de la República.

"Podría presentarse, incluso amparado, yo no me amparé, ni aconsejo que un dirigente se ampare, pero que vaya, pero en fin. Y que lo defienda su partido (...) "Debe de presentar pruebas, hablar con la verdad, si tiene su conciencia tranquila no afecta ir a la cárcel", indicó.

Ante el argumento de Ricardo Anaya sobre que se le quiere encarcela para evitar que contienda en el 2024 por la Presidencia de la República, López Obrador dijo él no impedirá que nadie sea candidato.

"Imagínense, nosotros, que venimos de la oposición, ¿para estar metiendo a la cárcel a nuestros adversarios?, si nosotros padecimos de persecución, nada más que nosotros dimos la cara, no nos amparamos", subrayó.