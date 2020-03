Se avecina crisis económica por el coronavirus: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la crisis económica por el "coronavirus" ya se está sintiendo. La declaración se da a un día de que inicie la Jornada Nacional de Sana Distancia , implementada por el gobierno para frenar los contagios del COVID-19, en la que se suspendieron clases y se cancelaron eventos masivos.

Durante la supervisión del tramo carretero Larga-Ventanilla, en el estado de Oaxaca, el mandatario dijo que le gustaría prometer más obras carreteras, pero los efectos de la crisis económica ya se están avizorando.

"Si nos va mejor, si no nos pega mucho la crisis que se está avizorando –y sintiendo– por el coronavirus, por la caída en el precio del petróleo. Si atemperamos esta crisis, nos quedaría pendiente la ampliación de la carretera Oaxaca-Tuxtepec, así se tendría completa la comunicación de Oaxaca. Pero no me atrevo a decir que la vamos a ampliar, vamos a ver primero cómo nos va, al enfrentar la crisis económica que se avecina, pero sí vamos a terminar lo que ya se inició y a lo que nos hemos comprometido", declaró.

López Obrador sugirió al Banco de México, "respetando su autonomía" aguantar y no sacar reservas internacionales para intentar frenar la depreciación del peso ante la crisis mundial por el coronavirus Covid-19. De gira por Oaxaca, acusó que hay especulación de quienes "están sacando provecho" de esta incertidumbre financiera, por lo que llamó a conservar las reservas y tener confianza.

"Yo he sugerido, siendo respetuoso de la autonomía del Banco de México, que se cuiden esas reservas, que no se intente detener la depreciación del peso sacando reservas, que nos aguantemos porque en todo esto hay un buen componente de especulación de quienes están sacando provecho de esta incertidumbre financiera, que conservemos nuestras reservas, que tengamos confianza", dijo el mandatario.

López Obrador destacó que en lo que va de su administración se han acumulado 10 mil millones de dólares en reservas en el Banco de México. Durante la supervisión del tramo carretero Barranca Larga – Ventanilla, en Oaxaca, López Obrador reconoció que se avizora una crisis económica por la pandemia del coronavirus y la disminución en los precios del petróleo. "Vamos a llevar a cabo la transformación del país, aún con obstáculos y la adversidad que se nos presente. México va a salir adelante".sE