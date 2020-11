Se adquirirán 80 ambulancias con lo recaudado con aportaciones voluntarias

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, anunció que con las aportaciones voluntarias de sueldos y aguinaldos de altos funcionarios del Gobierno Federal se adquirirán 80 ambulancias para hospitales del IMSS-Bienestar que se ubican en zonas apartadas del país, sobre todo, del sureste mexicano.

Explicó que serán en estas entidades porque "son los que están ubicados en las zonas más pobres y marginada del país, por ejemplo, allá en Guadalupe Tepeyac, en Chiapas, que hay un hospital IMSS-Bienestar, ahí va a estar una nueva ambulancia", informó.

López Obrador comentó que estas ambulancias, en comunidades alejadas de las ciudades, podrán dar una oportuna y mejor atención a las personas de bajos recursos en casos de emergencia y, así evitar muertes.

"Para la atención de un infarto son tres, cuatro, cinco horas y cuando hice el recorrido, hicimos el recorrido la primera vez por esos 80 hospitales, nos encontramos, no sólo que no había médicos y no había especialistas, sino que no había ambulancias o había una ambulancia que permanecía mucho tiempo en el taller y que cuando llegaba una gente que requería ser trasladada a donde pudiese tener una intervención para enfrentar un infarto, pues no había cómo trasladarlos y se morían", indicó.

A reserva de que se presente en breve un informe, el Mandatario comentó que se han podido recaudar aproximadamente "como 80 o 100 millones de pesos".

El jefe del Ejecutivo Federal reiteró que todos los trabajadores al Servicio del Estado recibieron de manera completa su aguinaldo y sólo los de alto funcionarios donaron parte su sueldo y del aguinaldo, de manera voluntaria, por lo que no hubo ningún descuento de parte de la Tesorería de la Federación.