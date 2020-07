Se acabó la "verdad histórica" en el caso Ayotzinapa: AMLO

En Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, jefe del Ejecutivo Federal, felicitó a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), por las detenciones que dio a conocer ayer y por los avances para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya que éste "es un asunto de Estado".

El jefe del Ejecutivo secundó lo dicho ayer por Gertz Manera "que se desconoce lo que se llamó entrecomillas verdad histórica", pues existen los elementos para demostrar de que fue una gran simulación y ya hay pruebas de lo que realmente sucedió.

"El caso de Ayotzinapa es un asunto de Estado. ¿Qué?, ¿no se dijo durante mucho tiempo que había intervenido el Estado? Ahora, con el cambio decidimos que íbamos a aclarar este asunto a partir de ponernos de acuerdo todas las instituciones del Estado para que se haga valer un Estado de derecho en el país, que nunca jamás se cometan estas atrocidades en el país. Es un asunto de Estado el que se aclare la situación de Ayotzinapa, por eso, repito, felicito al fiscal por esta decisión", acotó.

Aunque informó que uno de los detenidos por este caso estaba detenido y un juez lo dejó en libertad, por lo que la Fiscalía tiene 24 horas para poder presentar pruebas y "defender el asunto".

"Pero imagínense eso, no se puede permitir que estas cosas sucedan. ¿Qué alegan siempre? Que está mal integrada la averiguación (...) Y no es que se integró mal la averiguación, si se trata de un asunto de justicia, porque no se puede nada más apelar al derecho y hacer a un lado la justicia", aseveró.

Puntualizó que ante este tipo de casos el impartidor de justicia debe proponer se reponga el procedimiento, porque no se puede no utilizar este tipo de deficiencias "como pretexto para dejar en libertad a un presunto delincuente".

"Eso se tiene que terminar porque detrás de todo esto, de esas fallas en los procedimientos, en el fondo es la corrupción lo que prevalece. Tenemos que limpiar de corrupción al gobierno en su conjunto", dijo.