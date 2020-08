'Se acabó la robadera', dice AMLO sobre toma de casetas en Nayarit

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la toma de casetas en Nayarit es un acto indebido y es aprovechado por algunos grupos para lucrar, por lo que la Guardia Nacional está llevando a cabo un programa para liberarlas, pues ya se acabó la "robadera", pues es dinero de la Hacienda Pública.

"Pues ya no es como antes, que decían `voy a robar combustible, voy a tomar las casetas, porque los que arriba roban, todos roban, ¿por qué yo no?. Entonces ya no se dan malos ejemplos, entonces ya se acabó la robadera".

Adelantó que en breve se dará un informe sobre el ahorro que se ha logrado con estas acciones en lo que se refiere al resguardo de las casetas en el país, "porque es como un huachicol, guardadas las proporciones, porque es dinero del pueblo", e insistió en el combate a la corrupción.

En este mismo sentido, el Presidente López Obrador anunció el termino de la obra de construcción de los tres tramos de la autopista Vallarta-Tepic, Vallarta- Las Varasen y el de Las Varas-Compostela en Nayarit, la cual lleva ya un avance del 30 por ciento, así como la concesión para la autopista de Compostela-Tepic.

Además, adelantó, que estas obras acompañarán al programa de ampliación del aeropuerto de Tepic que ayudarán a detonar el turismo en las playas del norte Nayarit, y no solo se voltee a ver a Vallarta como una opción.

"En el caso del aeropuerto, se tiene la superficie suficiente para ampliarlo y para mejorar sus condiciones, ampliar la terminal, este es el plan que se tiene".

Reconoció que hay una situación jurídica pendiente con campesinos, que espera se resuelva en breve.

"Vamos a ayudar mucho a Nayarit, y queremos que el desarrollo de Nayarit no sólo se dé en los límites de Jalisco con este estado, no sólo en Bahía de Banderas, sino que se vaya ampliando, vaya creciendo hacia el norte y se ayude Tepic, que es la capital del estado. Esto es ya un plan que está iniciado", puntualizó

López Obrador se comprometió a terminar estas obras antes de que concluya su gobierno.

"Queda mi palabra en prenda, vamos a terminar ese tramo y los otros dos. Es un compromiso lo que acabo de manifestar, las autopistas, sus tres tramos, desde Vallarta hasta Tepic y la ampliación del aeropuerto de Tepic (...) Lo del aeropuerto, ahí ya tenemos inclusive el presupuesto para la ampliación de las pistas y ampliación de la terminal. Ese es un proyecto que va a ayudar mucho, mucho al desarrollo del turismo".

Detalló que a nivel federal Jorge Arganis, secretario de Comunicaciones y Transportes, y el director de Banobras, Jorge Mendoza, ya tienen instrucciones para que en los tres tramos se continúen con las obras de construcción.