Sasha Sokol revela que Luis de Llano abusó de ella cuando aún era niña

"Luis de Ya no. Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano ", inició la exintegrante de Timbiriche , quien publicó el mensaje en sus redes sociales para hablar de los abusos que sufrió cuando tuvo una relación de casi cuatro años con Luis de Llano , quien hace dos días hiciera declaraciones sobre Sasha.

"Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos", expresó.

La cantante comentó que, cuando inició dicha relación, ella tenía 14 años y De Llano 39, casi triplicándole la edad; en ese entonces ella se encontraba en Vaselina con Timbiriche, y cuando su familia se enteró "se volvieron locos", según Sokol, ya que tenía en ese entonces la edad de su mamá e incluso era un año más grande que su papá.

Noticia Relacionada Deben dar cuentas quienes abusaron de veracruzanos con delito de ultrajes: Dante

"Fernando (Díez, pareja de su mamá) me desadoptó. Literalmente, me desadoptó —al escribir esto el corrector me da otras opciones ya que la palabra "desadoptar" no existe en el diccionario—. Ésa fue la primera gran pérdida de mi vida", aceptó Sokol.

Pero no fue su única pérdida; también confesó que, derivado de este hecho, su segunda gran pérdida fue abandonar Timbiriche para irse a estudiar a otro país en un intento de su madre por alejar a su hija del productor; sin embargo, fue en vano, pues ocultó su relación hasta que cumplió 17 años, cuando le confesó a su mamá la verdad, aunque poco tiempo después terminó con él.

"Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria; mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada. ¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad", exclamó Sasha.

En su mismo post, se cuestionó: "¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre".

Al final de su publicación, la exTimbiriche mencionó que no hablaría más del tema, pues la hace sentir avergonzada. "Durante décadas quise creer que no mencionarlo haría que desapareciera. Estaba equivocada. Si existiera algún tipo de paz detrás de compartir esta historia personal tan dolorosa, es la de darle fuerza a otras mujeres para que alcen la voz si viven en alguna situación de abuso", concluyó Sokol.