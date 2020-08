Saludaría a mamá de 'El Chapo' si la volviera a encontrar: AMLO

"Si me volviera a encontrar con la mamá de Joaquín" El Chapo" Guzmán la volvería a saludar, cómo no saludar a una anciana, solo que ahora ya no de mano", declaró el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante La Mañanera en alusión al cuestionamiento de parte de Felipe Calderón por haberlo hecho.

Recordó también haber dado la orden la liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa el año pasado "para evitar la muerte muchas personas".

"¿Que se liberó al hijo? Pues sí, yo tomé la decisión porque no quise que perdieran la vida cientos de personas, pero que él (Felipe Calderón) nos diga todo lo que sabe sobre García Luna porque es su secretario de Seguridad", indicó.

López Obrador dijo que el ex presidente Calderón Hinojosa está enojado con él por el caso de Genero García Luna. En respuesta, el expresidente en una entrevista denunció persecución política por el actual gobierno.

"Ayer se enojó el expresidente Calderón conmigo; yo qué culpa tengo si no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos. García Luna fue su secretario de Seguridad Pública y todos los que han estado siendo señalados ahora, (Luis Cárdenas) Palomino y (Ramón) Pequeño, hasta los premiaba", puntualizó.

Resaltó que en México la noticia de la aprehensión de García Luna y su juicio en Estados Unidos no es una información a la que le den cobertura los medios de comunicación. Indicó que si se llevara a cabo una encuesta sólo el 50 por ciento de los mexicanos tenga conocimiento del caso.

Insistió en que, si Felipe Calderón no tuvo nada que ver con Genaro García Luna y sus nexos con la delincuencia organizada, debería estar tranquilo.

"Y les recomendaría que se serenen, que esperen a ver en qué va a terminar el juicio de García Luna, en qué va a terminar el juicio de Lozoya y el que nada debe nada teme. Si Calderón no tuvo nada que ver, si García Luna actuaba por su cuenta, si en seis años no se dio por enterado de lo que hacía García Luna, pues qué se va a preocupar, debería estar tranquilo, pero que no me eche la culpa a mí, ahora sí que como diría el clásico, ¿y yo por qué?", subrayó.