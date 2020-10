Saldo blanco tras paso de Delta en Quintana Roo y Yucatán

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el huracán Delta "nos tuvo consideración" al no reportarse ninguna víctima tras su paso por Yucatán y Quintana Roo.

"Nos fue bien, se movilizó personal del Ejército y otras dependencias para estar al pendiente, pero Delta ya se fue y no va a regresar. Esperemos no cause daño en Luisiana, Estados Unidos", dijo al iniciar su tradicional Mañanera.

Comentó que a pesar de que Delta se alejó de tierras mexicanas, los más de diez mil elementos militares y civiles continuarán en Quintana Roo y Yucatán hasta que se regrese a la normalidad.

Indicó que la Comisión Federal de Electricidad continúa con los trabajos para reestablecer la energía eléctrica en la Península.

Por videoconferencia, el almirante José Rafael Ojeda, secretario de Marina y la directora de Protección Civil, Laura Velázquez, ofrecieron un informe sobre los daños materiales, teniendo más de mil árboles y 197 postes de luz derribados y las acciones de las autoridades correspondientes de apoyo a la población afectada, entre ellas la evacuación de 40 mil personas.

"Se hizo el despliegue de diez mil elementos participaron mil 971 de la Secretaría de Marina, 5 mil 796 de la Secretaría de la Defensa Nacional y 675 de la Guardia Nacional por parte de las instituciones federales. Durante las operaciones de salvaguarda se utilizaron 690 vehículos y seis aeronaves", informó la directora de Protección Civil.

Por su parte, el almirante Ojeda Durán destacó la comunicación que se ha tenido con los gobernadores de Quintana Roo y de Yucatán.

En cuanto al Aeropuerto de Cancún se informó que en los primeros minutos de este jueves comenzó sus operaciones, sin contratiempos, por lo que la ciudadanía debe estar atenta a los vuelos.

Cabe mencionar que este fin de semana el Presidente López Obrador realizará una gira por Yucatán y Quintana Roo que, si bien tiene el objetivo de supervisar las obras de construcción del Tren Maya, aprovechará para constatar los efectos, así como el apoyo brindado a los afectados, tras el paso del huracán Delta.