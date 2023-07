¿Sabes para qué sirve el nuevo chat de WhatsApp que recién apareció?

El mundo de WhatsApp está lleno de sorpresas y actualizaciones constantes. Esta vez, la popular aplicación de mensajería nos trae una función misteriosa que podría cambiar la forma en que nos mantenemos informados: un nuevo chat oficial. ¿De qué se trata y para qué sirve?

Si has notado un contacto desconocido en tu lista de chats de WhatsApp, no te preocupes. Se trata de una cuenta oficial verificada de WhatsApp, con la cual no puedes interactuar.

Esta cuenta ha sido implementada por la empresa con el objetivo de brindar consejos, mostrar anuncios y dar a conocer las nuevas funciones de la aplicación.

El nuevo chat oficial de WhatsApp te permitirá recibir anuncios personalizados dentro de la aplicación, informándote sobre las últimas novedades y características.

Esta función ha estado en desarrollo en la versión beta de la aplicación y ahora se está expandiendo para alcanzar a más usuarios.

Si aún no lo has visto en tu aplicación, no te preocupes, asegúrate de mantenerla actualizada y espera unos días.

Una vez que el chat aparezca, tendrás la opción de bloquearlo si no deseas recibir notificaciones.

En capturas de pantalla se puede observar cómo se muestra este chat oficial de WhatsApp. Por ejemplo, se puede ver información sobre la verificación en dos pasos, una función que proporciona una capa adicional de protección.

Este chat oficial de WhatsApp está encriptado de extremo a extremo y es de solo lectura, lo que significa que nadie más puede interceptar los mensajes.

Si bien este chat aparecerá automáticamente, puedes bloquearlo si no deseas recibir mensajes de WhatsApp con consejos y novedades. Simplemente dirígete a la información de contacto, desliza hasta el final y encontrarás las opciones para silenciarlo o bloquearlo definitivamente.

La idea detrás de este chat oficial es brindarte información sobre las últimas funciones y novedades que se han lanzado para los usuarios de WhatsApp.

Es importante tener en cuenta que si aún no has visto este nuevo chat oficial de WhatsApp, es completamente normal, ya que se encuentra en proceso de implementación.

Para aumentar tus posibilidades de recibirlo, asegúrate de tener la aplicación actualizada, considera unirte a la versión beta de WhatsApp o simplemente ten paciencia, ya que puede llegar en cualquier momento. WABetaInfo menciona que tanto los usuarios de Android como los de iOS podrán empezar a recibir este chat oficial de WhatsApp. ¡Mantente atento!