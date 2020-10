Roban medicina contra el cáncer; emiten alerta

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió este sábado una alerta sanitaria por el robo de 37 mil 967 medicamentos utilizados para el tratamiento del cáncer en niños.

Se trata de piezas de once fármacos cuyo hurto fue notificado al organismo el 7 de octubre por la empresa NOVAG INFANCIA, S.A DE C.V.

Los medicamentos oncológicos fabricados por la empresa Laboratorio KEMEX que fueron robados son 2 mil 757 piezas de Daunorubicina de 20 miligramos en caja con 1 frasco; Fluorouraciolo de 500 mg en caja con 5 frascos; Oxaliplatino de 100 mg (20 mL) en caja con 1 frasco; Dacarbazina en 200 mg en caja con 1 frasco; Mitomicina de 5 mg en caja con 1 frasco; y Etoposido de 100 mg caja con 10 frasco (5 mL).

Además de Idarubicina de 5 mg; Oxaliplatino de 50 mg en caja con 1 frasco (10 mL); Ciclofosfamida de 200 mg en caja de 5 frascos; y Epirubicina de 10 mg (5 mL).

Riesgos

La Cofepris advirtió a la población sobre los riesgos de compra estas sustancias robadas puesto que al no tener manejo adecuado, no se garantiza la calidad y seguridad de los medicamentos, se ignoran as condiciones de almacenamiento y transporte.

"Al público en general, se le informa que los medicamentos oncológicos referidos e la presente alerta son para uso exclusivo del sector salud (Secretaría de Salud, Salud, ISSSTE, IMSS, SEMAR, SEDENA) por lo que no pueden adquirirse en farmacias particulares, hospitales privados o a través de internet y redes sociales", indicó.

El organismo pidió adquirir medicamentos únicamente en farmacias y puntos de venta legalmente establecidos, solicitar siempre el comprobante de la compra para futuras aclaraciones o devoluciones, y no comprar medicamentos destinados para uso exclusivo del sector salud.