Ricardo Anaya va por elección presidencial en 2024

Ricardo Anaya anunció que no buscará la diputación federal como se lo ofreció el PAN e informó que iniciará una nueva etapa en su carrera política con miras a la elección presidencial de 2024, para lo que comenzará a recorrer todo el país. El ex candidato presidencial sostuvo que "la elección de este año es muy importante, pero la presidencial de 2024, esa será crucial", aseguró tras dar a conocer su negativa a buscar una diputación plurinominal.

En un video difundido en sus redes sociales, agradeció "la generosa invitación" del PAN para convertirse en diputado federal por la vía plurinominal y en particular agradeció a Marko Cortés, dirigente nacional del partido, por "su confianza y su apoyo". Sostuvo que su papel "debe ser otro para ayudar a que las cosas mejoren" y puntualizó que esta vez no contribuirá desde la tribuna o desde una oficina, sino "en la calle, en la comunidad, con la gente". No obstante, indicó que apoyará decididamente a "las candidatas y los candidatos de mi partido", pues "urge un contrapeso real en el Congreso para hacer frente a este gobierno incapaz y mentiroso".

Ricardo Anaya consideró que "otros seis años con un gobierno de Morena terminarían por destruir a México, afectando irremediablemente la vida de millones de personas". Por eso, tomó la decisión de dedicarse de tiempo completo a "volver a recorrer todo nuestro país" para "escuchar los problemas, las necesidades, los anhelos y los sueños de la gente". Y, posteriormente, "si la vida y las circunstancias lo permiten, volver a participar en la elección presidencial". El panista agregó que su deseo es "trabajar con mucha pasión, pero sin ninguna obsesión y haciendo equipo con quienes tengan el mismo objetivo desde la oposición", en el entendido de que primero está México y después cualquier proyecto personal. Informó que en una primera etapa va a visitar mil municipios del país y añadió que "se trata de escuchar para de veras sentir y vivir los problemas como propios y encontrarles soluciones juntos". Finalmente, afirmó que ya inició su recorrido "y no pararé".