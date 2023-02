Rey Zambada sostiene que le entregó 5 mdd en sobornos a García Luna

Previamente, durante el reinicio de las audiencias, García Luna tomó la palabra y en español y en voz alta dijo que no rendiría testimonio.





Jesús Reynaldo Zambada García, ´El Rey´, exhibió a Genaro García Luna en su juicio en Estados Unidos. Acusó que le entregó 5 millones de dólares en sobornos.

Durante las primeras horas de la audiencia de este lunes 13 de febrero, el hermano de Ismael ´el Mayo´ Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, confirmó que con la ayuda de Genaro García Luna, el Cártel de Sinaloa creció como nunca.

Los fiscales estadounidenses mostraron una fotografía de García Luna a Reynaldo Zambada y preguntaron si lo reconocía.

El ex narcotraficante respondió afirmativamente y aseguró que lo vio personalmente en un par de ocasiones para pagarle dinero que venía del Cártel de Sinaloa.

Previamente, durante el reinicio de las audiencias, García Luna tomó la palabra y en español y en voz alta dijo que no rendiría testimonio. Pese a ello, el Juez le preguntó si estaba consciente de lo que implicaba. La respuesta fue un "sí".

Como parte de las pruebas, la Fiscalía de Estados Unidos mostró una fotografía del restaurante en donde presuntamente se reunieron El Rey Zambada y Genaro García Luna, actualmente cerrado de forma permanente, pero previamente ubicado en Campos Elíseos 295, Polanco.

En esta sesión, la esposa de García Luna fue acompañada de su hijo, Genaro, quien había venido en 2020 a la corte, cuando su padre se declaró "no culpable".

El ex narcotraficante reveló que el primero de los sobornos fue de 3 millones de dólares y el segundo de dos. Es decir le otorgaron lo equivalente a 93 millones 428 mil pesos mexicanos.

EL PRIMER ENCUENTRO

Según la declaración de ´el Rey Zambada´, durante 2006 se organizaron dos reuniones con Genaro García Luna en el restaurante Champs-Élysées (Campos Eliseos) en Reforma, Ciudad de México.

Dichas reuniones habrían sido orquestadas por el abogado Óscar Paredes y en ellas le entregó 5 millones de dólares a cambio de apoyo, al entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

La primera de las reuniones, dijo, fue cuando concluía el gobierno del expresidente Vicente Fox, y Genaro García Luna ya vislumbraba como titular de la SSP.

En dicha reunión el Rey Zambada recordó que García Luna llegó con dos colegas, y procedió a hacerle la entrega de los 3 millones de dólares en un portafolio y una maleta deportiva, mismos que fueron cargados por las personas que lo acompañaban a su salida.

"Subió y a los 15 o 20 minutos salió con la misma gente que entró, una llevaba el portafolio y el otro con una maleta".

SEGUNDO ENCUENTRO CON GARCÍA LUNA

El segundo encuentro ocurrió 3 semanas después de su primera cita: entregó 2 millones de dólares a Genaro García Luna, a quien se encontró de frente, dijo.

El ex narcotraficante agregó que en aquella ocasión el extitular de la SSP expresó el gusto que tenía de conocerlo, no obstante, todo habría ocurrido de forma rápida para que no lo reconocieran.

"No quería que mi foto saliera en los periódicos, ni en los más buscados"

