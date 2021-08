Revocación de mandato: AMLO sugiere a consejeros pagar para la consulta

Por lo que los integrantes de este órgano electoral donar entre el 25 y 50 por ciento de sus salarios para que se lleva a cabo ese ejercicio ciudadano, programado para marzo de 2022.

El mandatario federal comentó que en caso de que no se cuenten con los recursos necesarios para llevar a cabo esta consulta, se podría optar por hacer una convocatoria a los ciudadanos y sean ellos quienes la organicen y le den salida.

"Tienen a miles de trabajadores, nada más con que aporten los de arriba la mitad de su sueldo, los medianos que aporten el 25 y los de abajo no, los que ganen menos de 10 mil que no, pero 10 mil a 100 mil, 25 por ciento, y de 100 mil pa´rriba, la mitad, y que no haya comidas ni bebidas, que le bajen a los honorarios y con eso alcanza", comentó en la ronda de preguntas y respuestas.

El político tabasqueño dijo que el INE está tomando esa postura para que no se lleve a cabo esta consulta ciudadana y se continúe con la "partidocracia".

"No quiere que haya democracia, o sea, son, es la pinza, son estos grupos antidemocráticos defensores del régimen de corrupción los que no quieren que avancemos, quieren que siga la partidocracia, que no sea el pueblo el que decida. Pero, bueno, vamos a seguir adelante".