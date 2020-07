Revisará FGR denuncias contra Yunes Linares

Cuestionado por Imagen del Golfo, referente a presuntos casos de corrupción y desvío de recursos durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador de Veracruz, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer la existencia de denuncias sobre el político panista.

"No tengo información al respecto (...) Le va a corresponder a la Fiscalía informar sobre el estado que guarda estas denuncias, eso podría responderlo el fiscal, el doctor Gertz Manero. Nosotros no tenemos elementos, o sea, no hay ningún dato del Gobierno Federal en contra del exgobernador. Es posible que el gobierno actual de Veracruz, haya presentado denuncias y otras que se hayan presentado que vengan de tiempo atrás. Nosotros no hemos presentado en especial ninguna denuncia".

Cabe recordar que el año pasado Yunes Linares fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por el desvío de 36 mil millones de pesos tan solo en su primer año al frente del gobierno de Veracruz.

Una de las irregularidades fue la contratación y colocación de cámaras de videovigilancia que no sirvieron y por las que se pagó mil 100 millones de pesos; de esto dio cuenta el Órgano de Fiscalización del estado.

Otra denuncia fue presentada, en 2018, por Gilberto Garz Aguirre, ex director General de los Servicios Periciales y el ex fiscal Auxiliar del Fiscal Regional Zona Centro de Xalapa, quien lo acusa de tortura.

También existen las denuncias que, en su momento interpuso la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por presuntos desvíos de recursos en el Issste por parte de Yunes Linares que afectaron a los maestros con plazas federales.

